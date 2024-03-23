Fenerbahçe 3-1 kazandı kupada finale yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe 3-1 kazandı kupada finale yükseldi
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda finale yükselen ilk takım Fenerbahçe Opet oldu.

Fenerbahçe Opet; AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu yarı finalinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salon'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 3-1 kazanıp adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, bugün saat 18.00'de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.

Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, yarın saat 17.00'de oynanacak.

Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 1
Salon: Ankara
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, De Souza, Stysiak, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26)

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