Aziz Yıldırım istedi. Murat Ülker vermedi

Fenerbahçe'nin başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, seçimler öncesinde Halk TV'de yaptığı konuşmada yönetim kurulu listesini ele aldı.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Murat Ülker'e Jose Mourinho'nun imzaladığı formayı götürmesine değinerek, "Listemizde bulunan Mehmet İman, Murat Ülker'in kuzeni ve sürekli bir aradalar. Biz böyle şeyler yapmıyoruz, onlar Murat Ülker'e forma götürüyorlar" şeklinde konuştu.

YILDIRIM İSTEDİ AMA

Yıldırım, "Öncelikle Murat Ülker'in oğlu Yahya'yı listeye almak istedim. Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin başkanı olur. Ancak Murat Ülker, 'Mehmet Bey'i listeye ekleyin' dedi." ifadelerini kullandı.

"REKLAMLAR..."

"Ahmet Özokur, Murat Ülker'in ablasının oğlu ve biz bunu reklam olarak kullanmıyoruz!" diyen Yıldırım, "Listemizde Batuhan Özdemir de bulunuyor, Nihat Özdemir'in oğlu. Ayrıca Mustafa Ömer Topbaş, merhum Kadir Topbaş'ın oğlu." diyerek sözlerini tamamladı.