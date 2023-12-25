Fenerbahçe TFF'yi ve Galatasaray'ı reddetti: Bu zihniyetle aynı masada hiçbir şey yapmayacağız

Kaynak: AA
Fenerbahçe TFF'yi ve Galatasaray'ı reddetti: Bu zihniyetle aynı masada hiçbir şey yapmayacağız
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Biz bu zihniyetle (Galatasaray) yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli takımın Süper Kupa'da Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı maç için düzenlenecek basın toplantısına sarı-kırmızılılarla katılmayacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetici, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Türkiye'nin en büyük iki kulübü finalde karşı karşıya gelecek. Federasyondan bugün bir soru geldi. Süper Kupa'nın basın toplantısıyla ilgili. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız yönünde bir soru. Karşı (Galatasaray) bunu kabul etmiş. Federasyona da cevabımızı buradan iletmiş olalım, kamuoyu da öğrenmiş olsun.

"HERKES BİLSİN"

Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahil. Buradan tüm kamuoyuna bunu duyuralım. Fenerbahçe'nin bu zihniyetle aynı masada ve hiçbir şeyin içinde olmayacağının altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm kamuoyunun da bilgisinin olmasını istiyorum."

İlgili Haberler
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden
Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Erden Timur'dan operasyon çağrısı
Süper Kupa'daki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus şimdiden açıkladı. Arda Kardeşler'i de bilmişti
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu Gündem
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden Spor
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden
Zehra Güneş inzivaya çekildi. Kendini Ho’oponopono’ya verdi Spor
Zehra Güneş inzivaya çekildi. Kendini Ho’oponopono’ya verdi
Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu Spor
Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e yanıt. Ortak bildiri tartışmaları devam ediyor Gündem
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e yanıt. Ortak bildiri tartışmaları devam ediyor
Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor Spor
Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor