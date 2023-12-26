Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi.

Teknik direktör Ivan Jovanovic ile yollar ayıran Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sözleşmenin detayları henüz açıklanmazken deneyimli teknik adamın Yunan ekibiyle olan sözleşmesinin 1.5 yıllık olacağı iddia ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek olan Fatih Terim öğleden sonra takımla birlikte ilk idmanına çıkacak

Kariyerinde daha önce A Milli Takım, Göztepe, Ankaragücü, Galatasaray Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim 8 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

whatsapp-image-2023-12-26-at-19-59-40.jpeg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti
Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada
Fatih Terim'in Süper Lig'den yapacağı ilk transfer belli oldu
Icardi için saçını kırmızıya boyayan Ümit Özat Dzeko’yu hedef aldı
Almanlar bile şaşırdı. Bundesliga’nın en hızlısı Eren Dinkçi oldu
Almanlar bile şaşırdı. Bundesliga’nın en hızlısı Eren Dinkçi oldu
TFF Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına şeriat kanunlarını hatırlattı
Ali Koç'un nasıl çark ettiğini Serdar Ali Çelikler açıkladı: Bir kulüp başkanı hayır dedi
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Son Haberler
beIN Sports saniyede 400 kare çeken Phantom kameraları ne yaptı? Skandalı Şansal Büyüka ortaya çıkardı Spor
beIN Sports saniyede 400 kare çeken Phantom kameraları ne yaptı? Skandalı Şansal Büyüka ortaya çıkardı
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti Spor
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti
Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret Gündem
Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret
Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada Spor
Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı Spor
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti Gündem
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti
Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamayacağını Başbakan Lemi Çelik açıkladı Spor
Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamayacağını Başbakan Lemi Çelik açıkladı