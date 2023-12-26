Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı

Teknik direktör Ivan Jovanovic ile yollar ayıran Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sözleşmenin detayları henüz açıklanmazken deneyimli teknik adamın Yunan ekibiyle olan sözleşmesinin 1.5 yıllık olacağı iddia ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek olan Fatih Terim öğleden sonra takımla birlikte ilk idmanına çıkacak

Kariyerinde daha önce A Milli Takım, Göztepe, Ankaragücü, Galatasaray Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim 8 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.