TFF ve Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Kaynak: Haber Merkezi
TFF ve Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Yönetin Kurulu ve ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile gerçekleşen toplantı sona erdi. Çarpıcı açıklamalar yapıldı.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Gündeme dair yapılan toplantının ardından Osman Aşkın Bak, Ali Koç ve Büyükekşi açıklamalar yaptı.

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Açıklamalar şu şekilde;

ALİ KOÇ: PROBLEMLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİK
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yaşanan problemleri şeffaf bir şekilde değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa omuz omuza bir şekilde futbolun sorunlarını çözebileceğimiz bir toplantı yaptık dersek çok abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ: BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
TFF Başkanı Büyükekşi ise, "Futbolumuzun önemli konularını masaya yatırdık. Hep birlikte konuları istişare ettik. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes bu kıymetli ailenin ayrı ayrı fertleri. Tüm paydaşların diyalog içerisinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. Milli takımımızın başarılı olması için hep birlikte hazırlanmamız gerekiyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen bir milli takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

OSMAN AŞKIN BAK: BİZ HEP BİR ARADAYIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Türk sporunun ve Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu. Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etmiştik ve verimli bir toplantı yapmıştık. Görüşler ortaya kondu. Tüm katkı veren kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak, değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantlar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları değerlendireceğiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Kulüp başkanlarına, TFF Yönetim Kurulu'na ve başkana çok teşekkür ediyoruz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacığımız ifade ettik. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantıydı." dedi.

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