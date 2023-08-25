Yunan adasında kaza yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum' getirildiği anlar

Ali ve Vuslat Doğan Sabancı, çifti iki çocuğuyla birlikte Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında kaza geçirdi. Çiftin bindiği zodyak bot kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. Sabancı çiftinin Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sedye ile iskeleye çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Yatlarıyla Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında tatil yapan Ali ve Vuslat Doğan Sabancı’nın, çocuklarıyla birlikte akşam yemeği için restorana gitmek için bindiği zodyak bot kayalıklara çarptı. Kazada ağır yaralanan çifti, o sırada yakından geçen bir teknede bulunanlar fark etti. Patronlar Dünyası’nın edindiği bilgiye göre, teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, önce adadaki hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalede Ali Sabancı’da aort damarı zedelenmesi gözlendi. Ali Sabancı, yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı’nın da ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

İlk müdahalenin ardından Sabancı çifti Bodrum’daki bir özel hastaye getirildi. Ali Sabancı buradaki müdahalenin ardından saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi.

T24’te yer alan habere göre, durumu stabil olan Ali Sabancı’nın dalağı alındı. Kaza sırasında Sabancı çiftinin yüzünden ağır darbe aldığı öğrenildi.

Aydın Doğan, kızı için özel uçak gönderdi

İş insanı Aydın Doğan, kızı Vuslat Doğan Sabancı’nın İstanbul’a nakledilmesi için Bodrum’a özel uçak gönderdi. Bodrum’dan 11.30’da Vuslat Doğan Sabancı’yı alan uçak İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı. Vuslat Doğan Sabancı’nın da tedavi için Amerikan Hastanesi’ne getirileceği belirtildi.

Kazanın ardından Ali Sabancı’nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı’nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı belirtildi.

Çiftin çocukları yara almadı

Kaza sırasında botta bulunan çiftin çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı’nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu söylendi.