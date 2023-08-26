Alina Boz sevgilisi Umut Evirgen'e destek verdi

Umut Evirgen'le geçen ay sürpriz bir beraberliğe adım atan Alina Boz yeni filmini Adana'da seyirciyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşayan sevgilisine destek verdi.

Alina Boz sevgilisi Umut Evirgen'e destek verdi

Alina Boz ile Umut Evirgen‘in sürpriz ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. Sık sık beraber tatile giden çift son olarak Paris’e gitmişti. Her yerde el ele, göz göze olan çift iş konusunda da birbirlerine destek oluyor.

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Umut Evirgen’in geçen yaz çektiği “Annesinin Kuzusu” filmi Türkiye prömiyerini 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yapacak.

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Alina Boz hem filmden bir kareyi, hem de afişi paylaştı. Sevgilisinin yanı sıra filmde başrol oynayan Selin Şekerci, Necip Memili, Kubilay Aka’yı da etiketledi ve “Ödülünüz bol olsun” mesajını yazdı.

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