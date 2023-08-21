Alina Boz ile Umut Evirgen'den yeni paylaşım

Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan kısa süre sonra Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açan Alina Boz, sosyal medya hesabından yeni aşkıyla el ele pozlarını paylaştı.

Alina Boz ile Umut Evirgen'den yeni paylaşım

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.

64e2fadd86b244177c710c57.jpgUmut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

TATİLDE ROMANTİK POZLAR

Çift, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a gitmişti. Taze aşıklar, Muhsin Akgün objektifine poz vermiş ve ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

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YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Aşkları tam gaz devam eden Boz ile Evirgen, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen yeni bir fotoğraflarını paylaştı.

El ele çekilen bu karelerini Instagram sayfalarının hikayeler bölümünden yayınlayan ikili, kısa sürede magazin gündemine oturmayı başardı.

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