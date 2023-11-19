Almanya'dan geldi Milli Takımı bitirdi! Sedat Kaya Türkiye'nin Kuntz prangasından nasıl kurtulduğunu açıkladı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya "Söyle Kuntz efendi! Vicdanın rahat mı" diyerek Milli Takım'ın eski teknik direktörüne seslendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya'dan geldi Milli Takımı bitirdi! Sedat Kaya Türkiye'nin Kuntz prangasından nasıl kurtulduğunu açıkladı

Merak ediyorum.
Milli Takımımızın eski teknik direktörü Stefan Kuntz Almanya maçını izlerken neler hissetti acaba?
"Bu takımı ben yarattım" diye kendini mi avuttu?
Yoksa, "Bu yetenekli kadroyu ben nasıl oynatamadım. Nerede hata yaptım" diye kara kara düşündü mü?
Öyle ya.
Onun döneminde milli takımımız hiç bu kadar arzulu, tempolu, hücuma odaklı bir futbol oynayamamıştı.
Montella geldi, sihirli değnek gibi her şeyi değiştirdi.
Üç maçta 3 galibiyet.
Üstelik ikisi Hırvatistan ve Almanya gibi çok güçlü ekiplere karşı deplasmanda.
Üç maçta 8 gol, 40 şut.
Sahanın her yerinde basan bir Türkiye.
Futbolcular arasında alkışlanacak bir yardımlaşma, dayanışma.
Oynadıkları futboldan zevk alıyorlar.
Dikkat ettiniz mi, milliler her golden sonra yedek kulübesine koşuyor.
Tüm ekip kucaklaşıyor.
Birlikte sevinip, birlikte üzülüyorlar.
Takım olmak böyle bir şey işte.
Kuntz döneminde bunları görememiştik, takım olamamıştık.
Montella geldi, takımımızın ruhu değişti.
Teşbihte hata olmaz.
"At sahibine göre kişnedi."
Stefan Kuntz maçtan önce SAT1 televizyona yaptığı yorumda "Türk takımında çok yetenekli futbolcular var" dedi.
Doğru söyledi.
İyi de arkadaş bu yetenekli kadroyu sen oynatamadım.
Senin zamanında kimse yeteneğini sahaya yansıtamadı.
Milli Takımımızın 2 yılını boşa harcadın.
Bu yeteneksizlik değil mi?
Gerçekten çok merak ediyorum.
Kuntz dün geceki maçı izlerken neler hissetti.
Onun döneminde Fareo Adalarına yenilen Türkiye'nin o gittikten sonra Almanya'yı ezdiğini görünce vicdanıyla yüzleşti mi acaba?
Tabi onu milli takımın başına getirenler de.
Boşa giden 2 yılın hesabını vicdanlarına verdiler mi?

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