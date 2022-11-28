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Tarihi skandalda Altay ve Göztepe'den ortak açıklama

Göztepe Altay maçında yaşanan tarihi rezillik gündemdeki yerini korurken iki kulüpten ortak bir açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:10
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Altay ve Göztepe'den ortak açıklama geldi

Tarihi skandalda Altay ve Göztepe'den ortak açıklama
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında dün olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçının ardından iki kulüp ortak bir açıklama yayımladı.

İki kulübün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."

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