Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim

Kaynak: Haber Merkezi
Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim
Adana Demirspor-Galatasaray maçında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve teknik direktör Arda Turan görüntülendi.

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Tribünlerde sürpriz bir isim görüntülendi.

gmg6rj5xeaeyo7o.jpg

ARDA TURAN TRİBÜNDE
Eyüpspor teknik direktörü ve eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

resim-2024-04-26-205941367.png

MONTELLA DA VAR
Diğer taraftan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, eski takımı olan Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden izleyen bir diğer isim oldu.

İlgili Haberler
Artık mucizeler bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu önleyemez. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı
TFF maçın hakemini değiştirdi. Saatler kala flaş karar
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu
Arda Güler sonunda ilk 11'de. Resmen açıklandı
Okan Buruk Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı
Erdoğan Ergin Ataman'ı aradı. İsrail temsilcisi tehdit etmişti
Galatasaray Samsunspor'u farklı mağlup etti
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Okay Yokuşlu'nun golü ödül aldı. 25 metreden ağları delmişti
Yılmaz Vural sabır çekti
Son Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı Video
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama Yerel Haberler
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem