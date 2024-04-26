Bir anda ortaya çıktı. Adana Demirspor Galatasaray maçında sürpriz isim

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Tribünlerde sürpriz bir isim görüntülendi.

ARDA TURAN TRİBÜNDE

Eyüpspor teknik direktörü ve eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

MONTELLA DA VAR

Diğer taraftan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, eski takımı olan Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden izleyen bir diğer isim oldu.