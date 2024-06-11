Altında rüzgar tersine döndü. Piyasalarda tüm hesap değişti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya gerileyerek güne başladı.

Gün içinde en düşük 2 milyon 397 bin lira, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8'lik bir azalışla 2 milyon 415 bin liraya sabitlendi. Cuma gününe kıyasla, standart altının kilogram fiyatında hafif bir düşüş görüldü; Cuma günü 2 milyon 435 bin liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altın için toplam işlem hacmi 2 milyar 555 milyon 245 bin 210,36 lira olarak gerçekleşti ve işlem miktarı 1.065,14 kilogramı buldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 617 milyon 519 bin 371,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler öne çıktı.

GÜMÜŞTE İHRACAT DÜŞTÜ

Mayıs ayında gümüş ithalatı, son 4,5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 5 bin 313 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, 2019 Kasım ayında yaşanan bin 132 kilogramlık ithalatın ardından en düşük seviyeyi temsil ediyor.

2024 yılının ilk beş ayında ise toplam gümüş ithalatı 144 bin 619 kilogram olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram Altın

Alış: 2.406 TL

Satış: 2.407 TL

Çeyrek Altın

Alış: 3.909 TL

Satış: 3.977 TL

Yarım Altın

Alış: 7.842 TL

Satış: 7.946 TL

Tam Altın

Alış: 15.564 TL

Satış: 15.844 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.008 TL

Satış: 16.250 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 2.194 TL

Satış: 2.324 TL

Ons Altın

Alış: 2.312 TL

Satış: 2.312 TL

Altın KG (Dolar)

Alış: 73.913

Satış: 73.927

Gremse Altın

Alış: 38.669 TL

Satış: 39.554 TL