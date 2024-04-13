Altının tansiyonu fırladı! 1 gram altın neden 3500 lira olacak

İsrail ve İran arasındaki gerginliğin çatışmaya dönüşme olasılığıyla ons başına altın fiyatı 2,420 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bu artışla birlikte, 24 ayar külçe altının gram fiyatı da 2,571 lira ile zirve yaptı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 2,576 liradan alıcı bulurken, 2,644 liradan satılıyor.

Yılın başlarında, Fed’in Haziran ayında faiz oranlarını düşüreceği beklentisi altın fiyatlarını yukarı çekmişti. Nisan ayına gelindiğinde ise altın, küresel çapta artan gerginlikler nedeniyle değer kazanmaya başladı.

İSRAİL İLE İRAN GERİLİMİ FİYAT ARTIŞLARINI DESTEKLEDİ

İsrail ve İran arasındaki gerilimin çatışmaya dönüşebileceği ve bu durumun Ortadoğu’da daha geniş bir çatışma alanı yaratabileceği endişesi, son dönemdeki fiyat artışlarını destekledi.

Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların devam etmesi, dünya genelinde belirsizliği artırıyor. Bu endişelerle yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Merkez bankalarının son dönemde gerçekleştirdiği büyük miktardaki altın alımları da fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor.

KISA VADEDE GRAM ALTIN 3000 İLE 3500 LİRA ARASINDA OLACAK

Uzmanlar, mevcut koşullar altında altın fiyatlarının sürekli yeni zirvelere ulaştığını belirtiyor ve kısa vadede gram altının 3,000 ile 3,500 lira arasında, ons altının ise 2,500 dolar civarında seviyeleri test edebileceğini öngörüyorlar.

Yatırımcılar, hem enflasyondan korunmak hem de jeopolitik risklerden kaçınmak için paralarını altına yatırmaya devam ediyorlar.

Diğer bir deyişle, yatırım portföylerinde altın, büyüklüğüne bakılmaksızın yerini alıyor.