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  • Sergen Deveci hastane odasından paylaştı. "Yeni nefesimle şişirilmiş balonlar"

Sergen Deveci hastane odasından paylaştı. "Yeni nefesimle şişirilmiş balonlar"

Amasya'da gerçekleşen kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, ameliyat olmuştu. Sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulunan Deveci, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:48
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Amasya'daki kazada ölümden dönmüştü! Sergen Deveci'den yeni paylaşım

Sergen Deveci hastane odasından paylaştı. ''Yeni nefesimle şişirilmiş balonlar''
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Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu. 

"ACISINI HİSSEDİYORUM"

Kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgiyi geçtiğimiz gün paylaşarak, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.

"SIRADAN BALONLAR DEĞİL!"

Deveci yeni paylaşımında tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Sıradan balonlar değil, yeni nefesim ile şişirilmiş balonlar" ifadelerini kullandı.

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