Sergen Deveci ilk adımlarını attığı videoda milyonları ağlattı. Ünlü oyuncu için bir seneden önce yürüyemez denmişti

Yaklaşık iki ay önce Amasya'da meydana gelen feci kazada oyun ekibini taşıyan minibüse TIR çarpmıştı. Kazada Sergen Deveci ağır yaralanmıştı.

Felç kalma riski olan oyuncunun 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenmişti. Ancak sıkı çalışma ve fizyoterapist eşliğinde ünlü oyuncu ilk adımlarını attı. Bu anları paylaşan Deveci, milyonları ağlattı.

KAZADAN SONRAKİ İLK ADIMLARINI ATTI

Ünlü oyuncunun büyük bir ilerleme kaydettiği öğrenilirken, paylaştığı video ile milyonları da ağlattı. "Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla kazadan sonra ilk adımlarını atan Sergen Deveci sevenlerini çok mutlu etti.