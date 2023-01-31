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  • Sergen Deveci ilk adımlarını attığı videoda milyonları ağlattı. Ünlü oyuncu için bir seneden önce yürüyemez denmişti

Sergen Deveci ilk adımlarını attığı videoda milyonları ağlattı. Ünlü oyuncu için bir seneden önce yürüyemez denmişti

Ünlü oyuncu Sergen Deveci, geçirdiği trafik kazasında neredeyse ölümle burun buruna gelmişti. Sevenlerini çok korkutan Deveci kazadan sonra fizyoterapisti eşliğinde ilk adımlarını attı. O anlarda yere yığılıp gözyaşlarını tutamayınca milyonları ağlattı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:43
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Trafik kazası geçiren oyuncu Sergen Deveci'nin ilk adımlarını attığı videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı

Sergen Deveci ilk adımlarını attığı videoda milyonları ağlattı. Ünlü oyuncu için bir seneden önce yürüyemez denmişti
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Yaklaşık iki ay önce Amasya'da meydana gelen feci kazada oyun ekibini taşıyan minibüse TIR çarpmıştı. Kazada Sergen Deveci ağır yaralanmıştı.

Felç kalma riski olan oyuncunun 1 yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenmişti. Ancak sıkı çalışma ve fizyoterapist eşliğinde ünlü oyuncu ilk adımlarını attı. Bu anları paylaşan Deveci, milyonları ağlattı.

KAZADAN SONRAKİ İLK ADIMLARINI ATTI

Ünlü oyuncunun büyük bir ilerleme kaydettiği öğrenilirken, paylaştığı video ile milyonları da ağlattı. "Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla kazadan sonra ilk adımlarını atan Sergen Deveci sevenlerini çok mutlu etti.

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Sen Ağlama Gül
31.01.2023 16:08
İnsan doğarken ağlar, düştüğünde acıdan ağlar. Kalktığında mutluluktan ağlar ve durur geçmişe bakar kaybettiklerine ağlar. Sen geleceğe mutlulukla umutla bak bu sana güç versin yüzün gülsün.  
 
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