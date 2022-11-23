Sergen Deveci'den yeni haber var. Ameliyatı 8 saat sürdü yoğun bakımda uyutuluyor

Amasya-Çorum yolu üzerinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Oyunculardan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten hafif yaralanırken, ünlü oyuncu Sergen Deveci ağır yaralandı. Ambulans uçakla hastaneye getirilen Deveci ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda uyutuluyor!

Ameliyatı başarılı geçen Sergen Deveci'nin doktorları operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini belirten doktorlar, operasyonun yorucu olması sebebiyle ünlü oyuncunun önlem amaçlı hastanenin yoğun bakım servisinde uyutulduğunu belirtti.

Sergen Deveci uyandırılınca sağlık durumu hakkında net bilgi edinilecek.