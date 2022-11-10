OdaTv Diyanet İşleri Başkanı'nın yılda bir kez görünmez olduğunu ifşa etti. Ali Erbaş 10 Kasım'da da yer altına çekildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın inanç yaşamını Kur’an çizgisine getirebilmek için “aydın” ilahiyatçılardan oluşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Cumhuriyet’i ilan ettikten beş ay sonra, 3 Mart 1924’te kurmuştu. Atatürk’ün amacı, Kur’an’ı iyi bir şekilde analiz etmeyi sağlamaktı. Aynı yıl içerisinde 29 merkezde de İmam Hatip Okulları açılmıştı.

Atatürk, Diyanet İşleri’ne destek olmak ve Kur’an’ın analizini kolaylaştırmak amacıyla kendi cebinden ödeme yaparak Elmalılı Hamdi Yazır’a Türkçe Kur’an meali yazdırmıştı. Üstelik bu meal, ilahiyatçıların referans meali olarak kayıtlara geçmişti.

Odatv’den aktarılan bilgilere göre; 2017 yılında göreve gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son 45 günde 6 ülkeyi gezdi. Ancak Ankara’da görevini sürdüren Erbaş, burnunun dibinde olan Anıtkabir’e hiçbir 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ya da 10 Kasım’da gitmedi.