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  • OdaTv Diyanet İşleri Başkanı'nın yılda bir kez görünmez olduğunu ifşa etti. Ali Erbaş 10 Kasım'da da yer altına çekildi

OdaTv Diyanet İşleri Başkanı'nın yılda bir kez görünmez olduğunu ifşa etti. Ali Erbaş 10 Kasım'da da yer altına çekildi

Cumhuriyet’in ilanından beş ay sonra, 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk tarafından kurulmuştu. Atatürk'ün anıldığı bugün ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine Anıtkabir’i ziyaret etmedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:10
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu 10 Kasım'da da Anıtkabir'e gitmedi

OdaTv Diyanet İşleri Başkanı'nın yılda bir kez görünmez olduğunu ifşa etti. Ali Erbaş 10 Kasım'da da yer altına çekildi
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın inanç yaşamını Kur’an çizgisine getirebilmek için “aydın” ilahiyatçılardan oluşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Cumhuriyet’i ilan ettikten beş ay sonra, 3 Mart 1924’te kurmuştu. Atatürk’ün amacı, Kur’an’ı iyi bir şekilde analiz etmeyi sağlamaktı. Aynı yıl içerisinde 29 merkezde de İmam Hatip Okulları açılmıştı.

Atatürk, Diyanet İşleri’ne destek olmak ve Kur’an’ın analizini kolaylaştırmak amacıyla kendi cebinden ödeme yaparak Elmalılı Hamdi Yazır’a Türkçe Kur’an meali yazdırmıştı. Üstelik bu meal, ilahiyatçıların referans meali olarak kayıtlara geçmişti.

Odatv’den aktarılan bilgilere göre; 2017 yılında göreve gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son 45 günde 6 ülkeyi gezdi. Ancak Ankara’da görevini sürdüren Erbaş, burnunun dibinde olan Anıtkabir’e hiçbir 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ya da 10 Kasım’da gitmedi.

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FETHİ ULUÇEÇEN
10.11.2022 16:46
erbaş atatürke dua etse atatürk anında iade eder ama milletin duasu ona ulaşır cenneti mekan olsun uku  
 
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ARKADAŞLARINA DUAYI ÇOK GÖREN DIYANET BAŞKANINA BU HAK VE HAKLARIMIZI HELAL ETMİYORUZ . DİYANETİ KURAN ATATÜRK . ATATÜRK KURDUGU İÇİN ŞUAN O KOLTUKTA VAR.
10.11.2022 16:44
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI HAKKINI ALİ ERBAŞA VE BENZELERINE ASLA HELAL ETMEDİLER VE ETMEZLER.ATATÜRK ÜN SAVAŞLA KAZANDIGI ŞEHİTLER VERDİGİMİZ TÜRKİ YE CUMHURİYETİ TOPRAKLARIN DA  
 
Ben Tosunpaşa
10.11.2022 16:43
O mevki makam atatürkün sayesinde zoruna gidiyorsa oturma diyanetin koltuğunda  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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