İYİ Partili Turhan Çömez: Meral Akşener masadan dirseklendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düne kadar İYİ Parti liderine adaylık niyetini söylemediğini ve Akşener'in masadan dirseklendiğini söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Turhan Çömez'in açıklamaları şöyle:

- "Bugün yaşanan tabloyu iyi anamak için biraz geriye gitmek lazım. Son bir yıldır mutat toplantılar yapıldı ve açıklama metinleri yayınlandı. Orada önemli bilgiler yer aldı. Anayasa değişikliği önerisi de getirildi. Fakat bu Millet İttifakı'nın yaptığı en önemli çalışma Türkiye'nin çözümüyle ilgili bir hazırlık çalışmasıydı. Son bir yıldır son derece düzenli bir çalışma yürüttü.

- Millet İttifakı neden kuruldu? Bunu anlamak için o güne dönmek lazım. İttifakı oluşturan her bir parti seçim güvenliği konusunda ortak hareket etmek zorundaydı. Öte yandan ortak bir aday çıkarılması söz konusuydu.

- Bu tek adam rejiminin bir an önce son bulması ve parlamenter rejime çıkması söz konusuydu. Bu yol boyunca sayın Akşener dedi ki 'biz noter değiliz'. Birinci vurgusu buydu. Öteki vurgusu ise 'ben aday olmayacağım' dedi. Bununla beraber 'bir anket yapalım, en doğru yol anket yapmaktı' dedi.

- Bu görüşler de masanın diğer bileşenleri tarafından bir anlamda onaylandı. Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği bir görüş vardı; 'altılı masa ortak karar verecekti'...Buraya kadar hiçbir sorun yok.

- Ancak kamuoyunun bilmediği bir konu var; şu ana kadar Kılıçdaroğlu, aday olmasıyla ilgili sayın Akşener'e hiçbir açıklamada bulunmadı. Yani düne kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hiçbir yerde konuşulmadı.

- Dünkü toplantıda ne oldu? Sayın Uysal, 'benim adayım sayın Kılıçdaroğlu'dur' diye bir teklifte bulundu. Son derece normal. Son derece doğal. Bu masada tartışılması gereken bir talepti bu.

- Sayın Akşener'in cevabı şu oldu, tamam güzel ama bunun da en doğru yolu anket yapmak. Bizim yaptırdığımız anketlerde Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle ilgili bazı sorunlar görünüyor fakat onlara da güvenmeyelim. Objektif, hepimizin onay vereceği, profesyonel, hızlı bir anket yaptırıp bilimsel olarak görelim. Yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine ya da niyetine karşı bir itiraz yok."

- Fakat altılı masadaki diğer arkadaşlar bu anket teklifine olumsuz yanıt verdiler. Sayın Akşener bu sefer 'bakın anket kabul edilmiyorsa o zaman şu an kamuoyunda öne çıkmış iki tane belediye başkanı var bunlardan biri de olabilir' şeklinde bir taleple masaya geldi. Bu da reddedildi."

- Öte yandan dendi ki 'eğer siz onay vermiyorsanız, o zaman biz 5 genel başkan kendimiz bunu onaylarız'...Burada çok net şekilde sayın Akşener'in masadan dirseklenmesi söz konusu.

- Ortak bir anlaştan söz edliyor. 5 diğer partinin İYİ Parti'ye bir dayatma yapması, bir ortak anlayışın olmadığının göstergesi.

- Asla ve asla ümitsiz değilim. Yaşanan bu atmosfer bir uyumla sonuçlanacaktır."