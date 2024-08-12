Ankaragücü'nün yıldız futbolcusu kayboldu. Türkiye bu olayı konuşuyor

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Ankaragücü'nün yıldız futbolcusu kayboldu. Türkiye bu olayı konuşuyor

Ankaragücü Kulübü her yerde Jamaikalı yıldız oyuncusu Renaldo Cehhas'ı arıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde, Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas kayboldu. Takımdan ayrılmak isteyen Cephas’a hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Antrenmanlara katılmayan futbolcu, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmedi.

Ankaragücü, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna, resmi olarak maçlara gelmediğini belgelemek amacıyla 24 yaşındaki kayıp futbolcuyu da ekledi.

Maçın ardından, Renaldo Cephas’ın adının kadroda olmasına rağmen stada gelmemesi Ankaragücü teknik direktörü Cihat Arslan’a soruldu. Arslan, “Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Renaldo Cephas Kimdir?
Kuzey Makedonya’dan 400 bin euro karşılığında Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Cephas, Ankaragücü’nün 23’ü ilk 11 olmak üzere 35 maçına çıktı. Cephas, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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