Naci Görür'den 5.2'lik Suriye depremi açıklaması: Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
Naci Görür'den 5.2'lik Suriye depremi açıklaması: Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedilmişti

Suriye sınırında meydana gelen ve Hatay'da da hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı.

Suriye'nin Hama şehri yakınlarında gerçekleşen ve Hatay'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkı arasında endişe yarattı. Ancak, deprem konusunda uzman olan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ölü Deniz Fay Hattı'nda Hatay bölgesinde büyük bir felakete yol açacak bir aktivite beklemediklerini belirtti.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 23.56'da meydana gelen deprem, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Türkiye'nin güney sınırlarındaki Hatay ile Gaziantep illerinde de hissedildi. Prof. Dr. Görür, bölgede meydana gelen sarsıntıların, Suriye'deki Ölü Deniz Fay Hattı'nın bir devamı niteliğinde olduğunu ve Türkiye'deki kısmının Arap Levhası üzerindeki faylar dışında kırıldığını ifade etti. Jeologlar olarak bu bölgelerde deprem olasılığını önceden tahmin ettiklerini söyleyen Görür, halkın endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

aw266056-02.jpgGörür söz konusu paylaşımında, “Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle” dedi.

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KİLİS'TE DEPREM PANİĞİ: MERKEZ ÜSSÜ SURİYE OLAN DEPREM KİLİS'TE HİSSEDİLDİ

Suriye'nin Hama bölgesinde meydana gelen 5,2 şiddetindeki sarsıntı, Kilis ve çevresindeki illerde de hissedildi. Ancak, yaşanan bu doğal olayın ardından, bölgede herhangi bir zararın meydana gelmediği bildirildi.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, yerel saat ile 23.56'da kaydedilen depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. İlk incelemeler, depremin Kilis ve civarında ciddi bir hasara yol açmadığını gösteriyor.

5,2’LİK DEPREM GAZİANTEP’TE HİSSEDİLDİ

Hama şehrinde 5,2 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Gaziantep'te de hissedilen sarsıntı, bölge halkında endişeye neden oldu ve pek çok kişi güvenlik amacıyla dışarı çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 12 Ağustos 2024 tarihinde gece yarısı meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 19 kilometre altında gerçekleşti.

Gaziantep'teki vatandaşlar, sarsıntıyı hissetmelerinin ardından evlerini terk ederek açık alanlara yönelmişlerdir. İlk belirlemelere göre, deprem sonucunda herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi zarar meydana gelmedi.

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DEPREM, HATAY’DA DA HİSSEDİLDİ

5,2 şiddetindeki sarsıntı, Hatay ilinde de etkisini gösterdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre, yerel saat ile 23.56'da kaydedilen deprem, yerin yaklaşık 19 kilometre altında gerçekleşti.

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