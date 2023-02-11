﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı

CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'a depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dağ, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin artçı sarsıntıları ve yardım çalışmaları sürerken Dağ'ın sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yaptığının tespitinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında gözaltı talimatı verildi.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.