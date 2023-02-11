11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı

CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı

CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, depreme ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:11
Takip Et

CHP'li başkana deprem paylaşımlarından gözaltı kararı

CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
+
Aa
-

CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'a depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltildi. 

GÖZALTINA ALINDI

Dağ, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin artçı sarsıntıları ve yardım çalışmaları sürerken Dağ'ın sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yaptığının tespitinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında gözaltı talimatı verildi.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.