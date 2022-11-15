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Apple kullanıcıları Safari'de hata buldu

iPhone kullanıcıları özellikle iOS 16'larda Safari şikayetlerini dile getirdi. Uygulamada yaşanan hata “tar, bes, wal, eski, wel, sta, pla” ve daha birçok kelimenin arama motoruna yazılmasıyla ortaya çıkıyor. Uygulamaya bu 3 harfin yazılması sonucunda kullanıcılar uygulamadan otomatik atılıyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:32
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Apple'ın arama motoru Safari'deki sorunu kullanıcılar ortaya çıkardı. Safari uygulamadan atıyor

Apple kullanıcıları Safari'de hata buldu
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Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 güncellemesini de iPhone kullanıcılarına sunmuştu. Safari uygulamasında yaşanan hatanın özellikle son sürüm olan iOS 16.1 güncellemesini kullanan kişilerde oluştuğu ortaya çıktı. Twitter’da yer alan paylaşımlarda ise iOS 15.7.1, iOS 16, iOS 16.1, iOS 16.1.1 ve iOS 16.2 Beta güncellemelerini kullanan kişiler de aynı sorunu yaşadığını savundu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Safari üzerinde yaşanan hata, en çok “tar, bes, wal, eski, wel, sta, pla” ve daha birçok kelimenin arama motoruna yazılmasıyla oluyor. Örneğin “Starbucks” yazacak herhangi bir kullanıcı daha “sta” yazarken uygulamadan atılıyor. Sorunun neden olduğu henüz belli değil. Ayrıca ek olarak herkeste bu sorun yaşanmıyor.

MacRumors’un yaptığı habere göre bu hata bir sunucu hatası olabilir. Çünkü sorun, bir gecede yaşanmaya başladı. Ek olarak da birçok güncellemede eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Sorunun geçici bir çözümü ise şimdilik mevcut değil. Teknoloji devi Apple Safari üzerinde yaşanan hata ile ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Fakat sorun yaşayan müşterilerine destek ekibi sağlamaya başladı. Yani firma, müşterilerinin sorun yaşadığını biliyor. Bir iPhone kullanıcısı Safari’de yaşadığı sorunu şu sözlerle Twitter hesabından paylaştı:

İki iPhone’da onaylanan süper garip hata (ev ağında ve hücrede). Safari’yi açın, en iyi kelimeyi yazmaya başlayın ve boşluk çubuğuna basın. Safari tamamen çöküyor! “En iyi duvar kağıtları…” aramaya çalışıyordum ama duvar kağıtlarına yapamıyor.

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