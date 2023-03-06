Yeni İmac'in ilk detayları ortaya çıktı

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni iMac hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Bloomberg editörü Mark Gurman'ın haberine göre Apple, dizüstü ve masaüstü bilgisayar serilerinde yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Söz konusu ürünler arasında 3 nm üretim sürecine sahip M3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir iMac modeli de olacak.

Cihaz yine aynı şekilde 24 inç ekran olacak. Yeni iMac'in gelişim süreci sona yaklaşmış olsa da üç aydan önce seri üretime girmesi beklenmiyor.

İLK DETAYLAR

Yeni iMac'in mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renk seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Gurman ayrıca Apple'ın yeni iMac'in yanı sıra ilkbahar-yaz aylarında üç bilgisayar daha piyasaya sürmeyi planladığını söyledi:

Apple Silicon işlemcili ilk Mac Pro

Güncellenmiş 13 inç MacBook Air

İlk 15 inç MacBook Air.