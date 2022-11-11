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Mehmet Ali Erbil arabada fenalaştı. Geçen hafta ameliyat olmuştu

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı olmuştu. Sık sık sağlık sorunları yaşayan Erbil set dönüşü arabada fenalık geçirdi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:47
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Arabada fenalaşan Mehmet Ali Erbil korkuttu

Mehmet Ali Erbil arabada fenalaştı. Geçen hafta ameliyat olmuştu
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Uzun zamandır 'Kaçış Sendromu'  hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta başarılı bir apandisit  ameliyatı geçirmişti. Erbil, şimdilerde bir filmin çekimleri için zamanının büyük kısmını sette geçiriyor.

Mehmet Ali Erbil, set çıkışı eve dönüş yolunda otomobilinde fenalaştı.

Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil’e ilk müdahale yapıldı. Erbil’in yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin son durumunu ‘fenalaşınca hastaneye gittik, şu an iyi’ açıklamasında bulundu. Erbil'in bugün çekimlere devam ettiği öğrenildi.

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