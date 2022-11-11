Mehmet Ali Erbil arabada fenalaştı. Geçen hafta ameliyat olmuştu

Uzun zamandır 'Kaçış Sendromu' hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta başarılı bir apandisit ameliyatı geçirmişti. Erbil, şimdilerde bir filmin çekimleri için zamanının büyük kısmını sette geçiriyor.

Mehmet Ali Erbil, set çıkışı eve dönüş yolunda otomobilinde fenalaştı.

Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil’e ilk müdahale yapıldı. Erbil’in yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin son durumunu ‘fenalaşınca hastaneye gittik, şu an iyi’ açıklamasında bulundu. Erbil'in bugün çekimlere devam ettiği öğrenildi.