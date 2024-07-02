Kira zammı kabusu başladı. Kiracılar zam oranını kabul etmek zorunda mı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kira zammı kabusu başladı. Kiracılar zam oranını kabul etmek zorunda mı

Kiracıları fahiş kira artışlarından korumak amacı ile uygulanan yüzde 25 zam sınırı gün itibari ile sona erdi. Kiracılar ise yapılacak zamları kara kara düşünmeye başladı. Peki ev sahipleri en fazla ne kadar zam yapabilir?

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni bir döneme girerken adliyeleri kira anlaşmazlık davalarının doldurması bekleniyor.

kirasozlesmesi4.jpg

Peki Temmuz ayı itibari ile ev kiraları nasıl hesaplanacak? Ev sahibi kiracısına kaç lira zam yapabilecek?

Ev kiralarında artık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran ise 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ev sahipleri isi 2 yıldır enflasyon oranında zam yapamadıkları gerekçesi ile okkalı kira zamlarına hazırlanıyor. Kira zammını kiracılarına kabul ettiremeyenler ise kira uyarlaması davası açmaya hazırlanıyor.

kirasozlesmesi2.jpg

En son açıklanan (Haziran ayına göre) 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı. Bu orana Temmuz farkının da eklenmesi ile kira zam oranının yüzde 65 oranında olması bekleniyor. Yani kaba bir hesaplama ile kira kontratı Temmuz'da biten ve 10 bin lira ödeyen bir kiracının Temmuz kirası 16 bin 500 liraya çıkacak. Ev sahipleri ise en fazla yüzde 65 oranında zam yapabilecek. Ancak kiracının da kabul etmesi halinde ev sahibi bu zam oranın üzerine çıkabilecek.

İlgili Haberler
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi
Arda o nasıl korner öyle. Avusturya'ya golü attık
Türkiye’de sigara satışı yasaklanacak. Ön çalışmalar başladı
Biriken borçlar tek seferde silinecek. Devlet desteği Meclis'te
Tek bir IBAN işlemine bile rekor ceza kesilecek. 30 bin, 45 bin, 90 bin
Sinan Ateş davasında mahkeme başkanından polisler hakkında suç duyurusu. Ayşe Ateş'in avukatlarını dışarı çıkarmamışlardı
Maaştan kesme cezası gerçek oldu. Meclis'ten geçmesi an meselesi
Son Haberler
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi Dünya
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi
Yine düğün konvoyu yine trafik! Video
Yine düğün konvoyu yine trafik!
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı Video
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi Dünya
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi
Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Yerel Haberler
Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı Spor
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler Yaşam
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler