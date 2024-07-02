Kira zammı kabusu başladı. Kiracılar zam oranını kabul etmek zorunda mı

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni bir döneme girerken adliyeleri kira anlaşmazlık davalarının doldurması bekleniyor.

Peki Temmuz ayı itibari ile ev kiraları nasıl hesaplanacak? Ev sahibi kiracısına kaç lira zam yapabilecek?

Ev kiralarında artık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran ise 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ev sahipleri isi 2 yıldır enflasyon oranında zam yapamadıkları gerekçesi ile okkalı kira zamlarına hazırlanıyor. Kira zammını kiracılarına kabul ettiremeyenler ise kira uyarlaması davası açmaya hazırlanıyor.

En son açıklanan (Haziran ayına göre) 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı. Bu orana Temmuz farkının da eklenmesi ile kira zam oranının yüzde 65 oranında olması bekleniyor. Yani kaba bir hesaplama ile kira kontratı Temmuz'da biten ve 10 bin lira ödeyen bir kiracının Temmuz kirası 16 bin 500 liraya çıkacak. Ev sahipleri ise en fazla yüzde 65 oranında zam yapabilecek. Ancak kiracının da kabul etmesi halinde ev sahibi bu zam oranın üzerine çıkabilecek.