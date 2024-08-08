TCMB devreye girdi. Gram altında rüzgar tersine döndü

Japonya kaynaklı piyasa kaosu nedeniyle hafta başında rekor seviyelere ulaşan gram altın, 2.651 TL'yi görmüştü. Ancak bu yükselişin ardından fiyatlar gerileyerek bugüne 2.582 TL seviyesinden başladı.

Altın yatırımcıları, doların küresel seyrini ve piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek. Doların hareketleri ve küresel ekonomik dinamikler, altın fiyatlarının gelecekteki yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

* Gram altın satış fiyatı: 2.582,41 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.325,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.634,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.217,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.214,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 43.175,84 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.386,25 dolar

PİYASALAR POZİTİFE DÖNDÜ

Küresel piyasalarda, pazartesi günü yaşanan tarihi satış baskısının etkileri azalırken, bu toparlanmada merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamaları önemli rol oynadı.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının yatırımcıların kaygılarını hafiflettiğini belirtti. Fed yetkililerinin, resesyon olasılığının abartılmış olabileceğini ve faizleri acilen indirmeyi gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığını dile getirmesi, piyasaların toparlanmasına yardımcı oldu.

Bu açıklamalar, yatırımcıların tedirginliklerini bir nebze olsun azaltırken, piyasaların daha istikrarlı bir seyir izlemesine katkı sağladı.

RESESYON ENDİŞELERİ GERİLİYOR

ABD'de üçüncü çeyreğe ait ekonomik verilerin güçlü büyümeyi işaret etmesi, resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Atlanta Fed, üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a yükseltti.

Bu gelişmelerle birlikte, para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesini kesin bir olasılık olarak değerlendiriyor. Piyasa beklentilerine göre, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapılması öngörülüyor.

Dün 10 baz puan artarak yüzde 3,89'a yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 3,90'nın üzerinde seyrediyor. Bu faiz artışı, piyasalardaki beklentileri yansıtmakla birlikte, yatırımcıların gözünü Fed'in alacağı kararlara çevirdi.

DOLAR 33 TL ÜZERİNDE

Küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken, dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine çıktı. Dün yüzde 0,8 azalışla 2.390 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün de önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 azalarak 76,2 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,3 artışla 76,5 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Döviz kurları, küresel gelişmelerin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Dolar/TL, güne yüzde 0,09 düşüşle 33,57 seviyesinde başladı. Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, kurda yeni zirve 33,61 olarak kaydedildi. Euro/TL ise bugün 36,67 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün iç gündemde Hazine’nin temmuz ayı nakit dengesi verisi yer alırken, piyasalarda yarın yılın üçüncü enflasyon raporu takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada en büyük önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı ve bu konuda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Ayrıca, Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefleri değiştirmeyi düşünmediklerini söyleyen Şimşek, "İddialı olabilir ama gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.