Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ökten, çok önemli açıklamalarda bulundu. Sonbahar aylarının geride kalmasına kısa bir zaman kala, vatandaşlar artık soğuk havalarla karşı karşıya kalmaya başladı. Kış aylarına ramak kala Ökten, sıcak havaların tamamen geride kalacağı tarihi verdi.

8 KASIM'DAN İTİBAREN PASTIRMA YAZI SONA ERİYOR

Ökten, "8 Kasım'dan itibaren Pastırma Yazı sona eriyor. Özellikle Ülkenin kuzeyi daha fazla olmak üzere soğuyacağız. Yağışlar da başlıyor. Marmara'da ay ortası sert bir sistem ihtimali var. Kar yapabilecek potansiyelde. Detaylar netleşmedi..." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu son hava tahminleri de Ökten’i doğruluyor. Yayınlanan rapora göre yurdun Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde sağanağın kuvvetli olabileceği ifade edilirken yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi.

Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisini göstereceğini belirten uzmanlar Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti.