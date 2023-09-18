Türklere ve Atatürk’e alçakça hakaretler eden Arap yazar hakkında İYİ Parti’den suç duyurusu

Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih sosyal medya hesabından Türklere ve Atatürk’e ağır hakaretler etti.

Hadsiz yazar Türkiye'de bir Arap Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyip, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin yıkılmasını istedi. Aynı zamanda bir Türk Pasaportu paylaşarak Türk vatandaşlığının Dünya'nın en ucuz vatandaşlıklarından olduğunu ve yatırım yapılması gerektiğini paylaştı.

Arap yazar bir başka paylaşımında ise "(Türk pasaportu) Dünyanın en ucuz şeylerinden biri. 400.000 dolar yatırım yapın ve hemen vatandaşlık alın” dedi.

Kuveytli yazarı paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Arap yazarın büyük tepki çeken skandal sözlerine ilişkin İYİ Parti suç duyurusunda bulunuyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Zorlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bu tür provokasyonlar siyasi iktidarın yanlış politikalarıyla farklı sosyal medya platformlarında da son dönemde artmıştır. Toplumda infial yaratan böylesi paylaşımlar için bir an önce tedbir alınmalıdır.

Ben de bugün Avukatlarımız aracılığıyla bu örnekteki provokatör şahsın ivedilikle vatandaşlık durumunun tespit edilmesi, Türkiye ile her türlü faaliyetinin ve ilişkisinin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

Gerekli işlemlerin en hızlı şekilde yürütülebilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili makamları göreve çağırıyorum.”