Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Archie Brown, dikkat çeken bir hareketiyle gündeme geldi. Brown, kişisel sosyal medya hesabında yer alan tüm gönderilerini kaldırdı. Bu durum kısa sürede taraftarların dikkatini çekerken, Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medya üzerinden bu gelişmeye tepki gösterdi.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"



Genç oyuncu, paylaşımlarını silmesinin ardından hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi;



"Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma."

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!

Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor

Vincenzo Montella'dan umut dolu sözler!

Esenler Erokspor sonunu getirdi! 1. Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı