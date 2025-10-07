Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti

Archie Brown'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler isyan etti

Fenerbahçe'de son maçlardaki performansıyla eleştirilen Archie Brown sürpriz bir harekete imza attı. Yıldız sağ bek oyuncusu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını kaldırırken, bir de dikkat çeken paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Archie Brown, dikkat çeken bir hareketiyle gündeme geldi. Brown, kişisel sosyal medya hesabında yer alan tüm gönderilerini kaldırdı. Bu durum kısa sürede taraftarların dikkatini çekerken, Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medya üzerinden bu gelişmeye tepki gösterdi.

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

Genç oyuncu, paylaşımlarını silmesinin ardından hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi;

"Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma."

