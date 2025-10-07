Esenler Erokspor sonunu getirdi! 1. Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.

Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!

Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor

Vincenzo Montella'dan umut dolu sözler!