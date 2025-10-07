Esenler Erokspor sonunu getirdi! 1. Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Kaynak: AA
Esenler Erokspor sonunu getirdi! 1. Lig ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar yaptığı açıklamada, Er ile karşılıklı olarak anlaşıldığını belirtti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.

Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

