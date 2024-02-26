Arda Güler ile derdin ne Ancelotti? Milli yıldızımıza yaptıkları pes dedirtti Volkan Aliakar yazdı

Arda Güler... Türk futbolunun göz bebeği. Tıpkı Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız gibi. Milli Takımımız'ın geleceği bu isimler.

Real Madrid'in maçının olduğu her gün heyecanlanıyor, dört gözle süre almasını bekliyoruz. Oynasın ki yeteneklerini tüm dünya görsün diye.

Sezona şanssız bir başlangıç yaptı. Peş peşe sakatlıklar yaşadı. Tedavisi aylarca sürdü. Tam iyileşti derken bu kez de Carlo Ancelotti engeline takıldı.

Tamam Real Madrid dünya yıldızlarının olduğu bir kulüp. Forma şansı bulmak kolay değil. Biz de Arda Güler'in her maça ilk 11'de çıkmasını istemiyoruz ki!

Ama Sevilla karşılaşması farklıydı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Courtois, Militao ve Alaba'nın yanı sıra Bellingham, Joselu, Camavinga ve Carvahal de yoktu. Yedek kulübesine 3 futbolcu eksik yazıldı. Arda Güler'e bir şans veremez miydi?

Üstelik göz bebeğimiz Arda'nın doğum günüydü.

25 Şubat 2009 doğumlu Arda, 19. yaşına girdiği günde süre bile alamadı. 80'de oyuna girmeye hazırlanan Arda, Modric'in golü sonrası Ancelotti'nin garip kararıyla tekrar kulübeye döndü.

Ardından oyuncu değişikliğinde tercihini Ceballos'tan yana kullandı. Son saniyelerde de Alvaro Rodríguez'i oyuna dahil etti. Pes artık Ancelotti!

Duygusal davranıyor olabilirim. Ancak Arda Güler'e olan güvenim bana bunları düşündürüyor.

Arda oynamadıktan sonra maçta bizi çok da ilgilendirmeyen detaylara gelince...

14. dakikada Vazquez'in attığı gol, pozisyonun başlangıcında faul tespit edilince iptal oldu.

49'da Valverde direk engeline takıldı.

60. dakikada orta hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos sakatlanarak oyundan çıktı. Kalan bölümü dördüncü hakem Carlos Fernandez Buergo yönetti.

Sergio Ramos; yıllarca kaptanlığını yaptığı Real Madrid'e karşı Sevilla'nın kaptanı olarak sahaya çıktı.

75'te oyuna giren Modric, 81'de ceza sahası dışından mükemmel vurdu, Real Madrid'i galibiyete taşıdı. 65 puana ulaşan İspanyol devi şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti. 4 maç sonra kaybeden Sevilla ise 24 puanda kaldı.