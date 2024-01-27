Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

A. Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Y. Adana Demirspor’u deplasmanda 1-0 yendi.

Maçtan sonra basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “3 puan için sevinçliyiz. 10 haftadır kazanamayan bir Hatayspor takımı vardı. Zaman zaman kötü oyunlar sergiledik ama biz ne yapacağımızı bilen bir takımız. Son 2 haftadır savunma ağırlıklı oynuyoruz. Çünkü ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret.

Ama bizim planımız daha farklı. Hatayspor’u hem bu zor dönemde para harcamadan hem de gelecek 3-4 yıl boyunca bu ligde her alanda yarışabilecek şekilde hazırlamak. Ben bunun için uğraşıyorum. Cuma günü itibarıyla şu anda Hatayspor takımı borçsuz ve belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizdeki oyuncularla da gelecek 3-4 yılın temelini attık. Futbola sadece ligdeki duruma göre bakmak doğru değil. Kulübü geliştirmek daha önemli” dedi.

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‘‘HATAYSPOR’U AİLE YERİNE KOYDUM''
Hatayspor’da sezon sonuna kadar kalacağını tekrarlayan Demirel, “Bugün kazandığımız için rahatladım. Ben transfer istemiyorum, bütün kapılar kapanmış olsa bile sezon sonuna kadar buradayım. Çünkü bir sözüm var. Hatayspor’u aile gibi görüyorum. Hatayspor hakkında yorum yapan, konuşan benim aileme laf ediyordur. Ona göre dikkatli konuşsunlar. Oyuncuların üzerinde biraz stres vardı. Sakin olun, kaç haftadır kazanamıyoruz bu hafta da kazanamasak olur ama kazanırsanız bu rüzgarı değiştirebileceklerini söyledim. Bugün de savunma yaparak galip olan biz olduk. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık” şeklinde konuştu.

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