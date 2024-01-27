La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i ağırladı.

Geri dönüşlerin yaşandığı maçı 5-3'lük skorla Villarreal kazandı.

Villarreal, 41. dakikada Moreno ile öne geçti. Ardından Akhomach'ın 54. dakikada attığı golle durum 2-0'a geldi.

Barcelona'da 60. dakikada İlkay, 68. dakikada Pedri ve eski Beşiktaşlı Eric Bailly'nin 71. dakikada kendi kalesine attığı gollerle skor 3-2 oldu.

Daha sonrasında Villarrel, 84'te Guedes, 90+9'da Sörloth ve 90+12'de Morales ile bulduğu gollerle skoru 5-3'e getirdi.

Bu sonuçla Barcelona zirve yarışında yara alırken, 44 puanla 3. sırada kaldı.

Villarreal ise 23 puanla 14. sıraya yükseldi.