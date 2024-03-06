Şampiyonlar Ligi'dne tutuklama

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Şampiyonlar Ligi'dne tutuklama
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Lazio maçıyla ilgili bir tutuklama kararı verildi.

İtalyan basınında çıkan habere göre, Almanya'da Adolf Hitler'in Nazi partisini kurduğu Hofbrauhaus bira fabrikasına giden 100 kişilik İtalyan taraftar grubundan 18 yaşındaki bir taraftar, Nazi selamı verdiği için tutuklandı. Genç taraftara ayrıca para cezası kesildiği bildirildi.

İtalyan taraftarların ayrıca, Hofbrauhaus bira fabrikasında, Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki ortağı İtalyan diktatör Benito Mussolini için de slogan attığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio'yu deplasmanda 1-0 yenmiş, evinde ise rövanş maçını 3-0 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.

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