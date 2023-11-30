Fon dolandırıcılığında Abdulkadir Selvi’den çarpıcı yorum ‘Bu dosyanın eksik halkası Fatih Terim bu işin tam ortasında’

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, Fatih Terim’in bu olayın tam ortasında olduğunu iddia etti.

Davanın ilk duruşması yapıldı

Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz hafta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada Erzan, suçlamaları kabul etmedi ve mağdurlara ödeme yapacağını söyledi. Erzan’ın avukatı ise müvekkilinin tutukluluğunun devamına gerek olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Fatih Terim iddiası

Seçil Erzan’ın yargılandığı dava, gündemdeki yerini korurken, Gazeteci Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Selvi, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, Fatih Terim’in bu olayla ilgili olduğunu iddia etti. Ahmet Hakan’ın, “Fatih Terim bu işin neresinde?” sorusuna yanıt veren Selvi, “Bu dosyanın eksik halkası Fatih Terim, bu işin tam ortasında. Fatih Terim’siz bu olay izah edilemez” ifadelerini kullandı.

Selvi, Fatih Terim’in Seçil Erzan’ı tanıdığını ve ona güvendiğini, ayrıca Erzan’ın Terim’in yakın çevresine de fon vaadiyle para topladığını öne sürdü. Selvi, Fatih Terim’in bu olayda mağdur olup olmadığını bilmediğini de sözlerine ekledi.

Seçil Erzan kimdir?

Seçil Erzan, özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yaparken, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiye, yüksek faizli fon vaadiyle para topladığı iddiasıyla tutuklandı. Erzan’ın, topladığı paraları kendi hesabına aktardığı ve yaklaşık 200 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 132 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Programın ilgili kısmında şu konuşmalar geçti;

Ahmet Hakan: Abdulkadir abi, sen de bu dosyayla ilgileniyorsun. Önemli yazılarda yazdın. Şu süreç içerisinde. Sana bir şey soracağım. Bana ne olur yorumunu söyle. Kısaca görüşünü söyle. Fatih Terim bu işin neresinde?

Abdulkadir Selvi: Ahmet Bey, bence bu dosyanın eksik halkası Fatih Terim. Fatih Terim bir menfaat sağladığımı sağlamadı mı bilmiyorum ama Fatih Terim siz bu olay izah edilmez.

Ahmet Hakan: Açıklanamıyor.

Abdulkadir Selvi: Tam ortasında.

Ahmet Hakan: Peki şimdi bu konuyla ilgili konuşmak isteyen var mı?

-Ben zaten söyledim, Fatih Terim konuşmadan bu olayın ne olduğunu anlamak mümkün olmuyor. Acil konuşması lazım, konuşması lazım.

-Dondurulan sporcuların futbolcuların büyük bir üzerine baktığınız zaman Galatasaray’la bağlı olan futbolcular gözüküyor. Bunun sebebi şu, Seçil Erzan Florya’ya şube müdürü olarak atanıyor. 2012 yılında ilgili banka kulüpte bir sponsorluk anlaşması yapıyor ve dolayısıyla otomatikman 2013 yılından 2021 yılına kadar o şube müdürü yani Seçil Erzan. Hemen ne oluyor? Sponsorluk anlaşması olunca herkes hesap açtırıyor burada ve dolayısıyla hem futbolcularla hem fatih hoca ile hem diğerleriyle otomatik ve bir temasla ilişki gelişi. Böyle olunca o samimiyet artıyor, ilişki artıyor, diyalog artıyor ve bir süre sonra yani herkes biliyor ki Seçil Erzan ile Fatih Hoca arası iyi. Otomatikman bir bağ oluşuyor.

-Hocanın banka genel müdürle de arası iyi.

Ahmet Hakan: Fatih Terim de Seçil Erzan arasının iyi olduğu biliniyor değil mi? “Kızım gibidir. Baba kız gibiydik” diyen kim? Fatih Terim. Ne zaman dedi? İşte ifadesinde diyor.

Abdulkadir Selvi: DenizBank Genel Müdürlüğüne iki futbolcuyu götürüyor. Emre Belözoğlu'yla Arda Turan’ı orada da diyor. “Seçil benim kızım gibiydi” diyor.

Ahmet Hakan: Sen bunu nereden biliyorsun?