Fatih Terim Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı soluğu Semih Şentürk'ün yanında aldı

Kaynak: fanatik
Fatih Terim Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı soluğu Semih Şentürk'ün yanında aldı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, izlediği Fenerbahçeli genç futbolcuyu çok beğendi, Semih Şentürk'ten bilgi aldı.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken, Panathinaikos U19 takımının Fenerbahçe U19 takımı ile Yunanistan'da oynadığı özel maçı izledi.

Maçı Fenerbahçe U19 takımı 3-0 kaybetti.

Ancak buna rağmen Terim'in sarı lacivertli takımın 18 yaşındaki stoperi Mehmet Can Gülerer'i çok beğendiği ortaya çıktı.

Terim'in Fenerbahçeli gençlerin hocası Semih Şentürk'ten futbolcu ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Zaman zaman A takımın antrenmanlarına da katılan Mehmet Can Gülerer'i bazı Avrupa kulüplerinin de izlettirdiği belirtildi.

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