Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı.

Yıl boyunca geçerli olacak asgari ücretin ayrıntıları da netleşti.

Net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücrette brüt maaş ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olacak.

Brüt asgari ücretin 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi, 200 lira 3 kuruşunu da işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenecek.

Böylece bir işçinin, işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olacak.