Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu

Kaynak: AA
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu
Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı.

Yıl boyunca geçerli olacak asgari ücretin ayrıntıları da netleşti.

Net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücrette brüt maaş ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olacak.

Brüt asgari ücretin 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi, 200 lira 3 kuruşunu da işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenecek.

Böylece bir işçinin, işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olacak.

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti
Yeni asgari ücretle hangi kalem ne kadar arttı. İşte güncel rakamlar
TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydu
Asgari ücret zamlandı tüm hesaplar değişti 2024 kıdem tazminatı 2024 işsizlik maaşı 2024 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret belli oldu
Son Haberler
Biden’dan Irak ve Suriye’de operasyon sinyali: ABD ileri adımlar atmaya hazırdır Dünya
Biden’dan Irak ve Suriye’de operasyon sinyali: ABD ileri adımlar atmaya hazırdır
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı Yaşam
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
CHP'li başkana ölüm tehdidi: Bu seçimi göremeyeceksin Gündem
CHP'li başkana ölüm tehdidi: Bu seçimi göremeyeceksin
Kongo’da sel ve toprak kayması: En az 60 ölü Dünya
Kongo’da sel ve toprak kayması: En az 60 ölü
Akşener'den ‘Can Atalay’ açıklaması: Çatışmayı sonlandırma fırsatı heba edildi Gündem
Akşener'den ‘Can Atalay’ açıklaması: Çatışmayı sonlandırma fırsatı heba edildi