AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Aile Hekimlerini birer taşeron haline getiren Aile Sağlığı Merkezi sisteminde sorunlar katlanarak büyümeye devam ediyor. Aile hekimlerini ayrı, çalışanları ayrı sorumluluğa sokan sistemde kurumun en mağduru olan ASM Grup Elemanları ise sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapmaya devam ediyor.

“ASM GRUP ELEMANLARI EN MAĞDUR OLAN KESİM”

Çalışma arkadaşlarının ASM’lerde yaşadığı sıkıntılara değinen Genç Sağlık Sendikası ASM Grup Elemanları Komisyonu Başkanı Büşra Şahiner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eksiklikleriyle faaliyetini devam ettirmeye çalışan Aile Hekimliği Sistemi can çekişiyor Aile sağlığı merkezleri tanılamanın yapıldığı, kronik hastalıkların tespiti ve takibi açısından çok değerli sağlık hizmetlerini barındıran, temelde Sağlık Bakanlığına bağlı olan ancak işletmesi ve personel yönetimi sorumluluğu hekim arkadaşların omuzlarına yük haline gelen kurumlardır Kurum içerisinde mağduriyetine her geçen gün yenileri eklenen, bir çok sosyal haktan mahrum bırakılan ve her anlamda hekim arkadaşlara bağlı olan ASM Grup Elemanları ise kurumun en mağduru olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ORDUSU İŞSİZ KALMA KORKUSUYLA ÇALIŞIYOR”

ASM Grup Elemanlarının sağlıkçı sıfatıyla çalışmak istediğine dikkat çeken Şahiner, “Olmayan iş güvenceleri, olmayan sağlıkçı sıfatları ve çok düşük olan maaşlarıyla tükenmek üzere her geçen gün işsiz kalan ASM Grup Elemanları kendisine uygun görülen bu sıfatı kabul etmiyor ve hak ettiği şartlarda "sağlıkçı" sıfatıyla çalışmak istiyor, hekim arkadaşlarını işveren olarak değil, meslektaş olarak görmek isteyen ASM Grup Elemanları cari gider uygun düzeyde artırılmadı gerekçesiyle işten çıkarılmaya devam ediyor, herhangi bir sıfata sahip olmayan bu büyük sağlık ordusu işsiz kalma korkusuyla görev tanımı dışında işler yapmak zorunda kalıyor , süt izni , doğum izni gibi durumlarda ise yalnız kalan bu büyük sağlık ordusu , şiddet durumlarında ise beyaz kod verme yetkisine sahip değil” dedi.

“FAHRETTİN KOCA’DAN BİR MÜJDE BEKLİYORUZ”

Sorunlarıyla ilgili Fahrettin Koca’ya defalarca seslendiklerini belirten Şahiner, “Bu sistem yürütülebilirliğini kaybetmek üzere, hem hekim arkadaşlarımızı hem çalışanlarımızı mağdur eden bu sistem kamucu, eşitcil ve barışçıl bir sistemle değiştirilmeli ve hakettiği çalışma alanına sahip olmalı. ASM Grup Elemanları kurum içinde adalet ve eşitlik ilkesinin uygulandığı çalışma alanlarına sahip olmak için defalarca sağlık bakanımız Fahrettin Koca'ya seslendi ve ekledi “Sayın Fahrettin Koca sizden koca bir müjde bekliyoruz” dedi. Talebimiz bu büyük sağlık ordusuna branş farkı gözetmeksizin, yarı zamanlı tam zamanlı ayrımı yapılmaksızın hakettiği norm kadronun teslimidir yapılacak asgari düzeyde hiçbir iyileştirme ASM Grup Elemanlarının aldığı eğitimin karşılığı olmayacaktır Gelin hep birlikte bu kurumları sağlık sistemine kazandıralım buna ASM Grup Elemanlarına kadro vererek başlayalım Kamucu, eşitcil , barışçıl bir çalışma alanı hayal olmasın” diyerek sözlerini sonlandırdı.