atv’den gövde gösterisi

FOTO: GÖSTERİ-ERSİN DÜZEN-BAYHAN ORTAKTA

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atv, önceki akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçı öncesinde yeni sezonda ekrana getireceği 4 yeni ve 1 de geçtiğimiz sezondan devam eden dizinin tanıtımını izleyicisiyle buluşturarak âdeta gövde gösterisi yaptı.

Kanal, ‘Dizi atv’de izlenir’ sloganıyla Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’lu ‘Bir Gece Masalı’, Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’lı ‘Kör Nokta’, henüz başrol oyuncusu belli olmayan ‘Holding’, İrem Helvacıoğlu’lu ‘Karadut’ ve 6. sezonuyla ekrana gelecek Burak Özçivit’li ‘Kuruluş Osman’ın tanıtımını yayınladı. ‘Kör Nokta’ ve ‘Bir Gece Masalı’nın fragmanı dikkat çekici. ‘Holding’in gizemli tanıtımını beğenmedim. ‘Karadut’, nedense bende heyecan yarattı. ‘Kuruluş Osman’, yine reytinglerde zirvede yer alacağa benziyor.

Anlaşılan o ki, atv, Eylül’de yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bakalım, hangi diziler yoluna devam edecek?

Ersin Düzen, tv100 ile anlaştı

Geçtiğimiz günlerde Sports Digitale’e veda eden tecrübeli televizyoncu Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu. Başarılı sunucu, tv100 ile anlaştı.

Ersin Düzen, bünyesinde tv100’ün yanı sıra Show Radyo, Radyo Viva gibi köklü radyolar ile Bizimev TV, tv100.com, medyatava.com ve yerelingundemi.com’u barındıran Gülseven Medya Grubu’nun spor yayınları koordinatörü oldu.

Ersin Düzen’in koordinatörlüğünde spor haberleri ve futbol programlarıyla fark yaratmaya hazırlanan tv100, dijital yayıncılığa da yatırım yaparak sektöre yeni bir marka kazandırmayı hedefliyor. Ersin Düzen’e başarılar diliyorum.

Bayhan’ın ‘Açık Yara’sı

Yıllar önce yayınlanan ‘Popstar’ yarışmasıyla müzik dünyasına adım atan Bayhan, yeni şarkısı ‘Açık Yara’yı yayınladı.

Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının düzenlemesini Emre Çalışkan yapmış. Ömer Çelik’in yönetmenliğinde şarkıya çekilen klibi görünce, aklıma hemen rahmetli Müslüm Gürses’in ‘Paramparça’ şarkısının klibi geldi. Her iki klipte de araçla yolculuk var. Bayhan, klibinde aracı kendisi kullanırken Müslüm Gürses ise arka koltukta yolculuk yapıyordu.

Ayrılığın getirdiği acı ve özlemi etkileyici sözlerle anlatan şarkı, duygusal yoğunluk ve unutulmaz melodisiyle dinleyiciyi derinden etkiliyor. Hoş bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun.