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İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek. 15 bankayla anlaşma sağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), yurttaşların faturalarda kredi kartına vade farksız taksit olanağından faydalanabilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:48
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İGDAŞ 15 bankayla anlaşma yaptı! İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek

İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek. 15 bankayla anlaşma sağlandı
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Yüksek gelen ve sık sık zam yapılan doğal gaz faturalarına karşı İBB kurumu İGDAŞ, abonelerine ödeme kolaylığı fırsatı sunulduğunu açıkladı. İGDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, yurttaşların faturalarda kredi kartına vade farksız taksit olanağından faydalanabilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 1 Ekim 2022- 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında, taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Halk Bankası faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

İGDAŞ VE VAKIF KATILIM ANLAŞTI: FAİZSİZ 12 TAKSİTLİ FİNANS DESTEĞİ

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan doğal gaz abonelerine faizsiz finansman desteği sağlanacak. 12 taksite kadar ödeme kolaylığının olacağı finansman desteği kampanya çerçevesinde aboneler, aldıkları finansman desteğini vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek.

ÖZMEN: HALKIN KONFORUNU ARTIRMAK İÇİN GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORUZ

Kampanyanın detaylarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, şunları belirtti:

“İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibarıyla hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler.”

FİNANS DESTEĞİNDE SON TARİH 31 MART 2023

Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler bugünden itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023’e kadar da devam edecek.

 

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