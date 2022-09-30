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  • Avrupa'da enflasyon yüzde 10 olunca tarihi rekor dediler. Korkma Avrupa yüzde 10 ne ki bizde TÜİK'e göre yüzde 80 gerçek

Avrupa'da enflasyon yüzde 10 olunca tarihi rekor dediler. Korkma Avrupa yüzde 10 ne ki bizde TÜİK'e göre yüzde 80 gerçekte yüzde 200. Kıskanmayın bizi yetişemezsiniz. Heterodoks ortadoks epistemolojik durum bu

Kıskanmayın bizi yetişemezsiniz heterodoks ortadoks epistemolojik durum bu. Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Haberi okuyanlar "Korkma Avrupa yüzde 10 ne ki bizde TÜİK'e göre yüzde 80 gerçekte yüzde 200. Bizi kıskanmayın yetişemezsiniz heterodoks ortadoks epistemolojik durum bu" diyerek acı acı gülümsemekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:48
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Avrupa'da enflasyon yüzde 10 olunca tarihi rekor dediler. Korkma Avrupa yüzde 10 ne ki bizde TÜİK'e göre yüzde 80 gerçekte yüzde 200.

Avrupa'da enflasyon yüzde 10 olunca tarihi rekor dediler. Korkma Avrupa yüzde 10 ne ki bizde TÜİK'e göre yüzde 80 gerçekte yüzde 200. Kıskanmayın bizi yetişemezsiniz. Heterodoks ortadoks epistemolojik durum bu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 11,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 17,1, Letonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İLK DEFA İKİ HANE

Avro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Göreve ilk geldiğinde "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi", "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" açıklamalarıyla gündem olan Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin dünkü konuşmasında 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki konuşmasında "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanası sosyal medyada gündem olmuştu. 

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