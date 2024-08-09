AYM'den 'avukata reklam yasağı' kararı! İhlal edenlere disiplin soruşturması geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AYM'den 'avukata reklam yasağı' kararı! İhlal edenlere disiplin soruşturması geliyor

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Artık, yasağı ihlal eden avukatlara disiplin soruşturması getirilecek.

Türkiye Barolar Birliği'nin reklam faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelikteki güncellemeler, Resmî Gazete'de yer aldı. Yeni düzenlemeye göre, avukatlar reklam olarak değerlendirilmeyecek bilgileri sadece bir defa çevrimiçi ortamda paylaşabilecekler.

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Ayrıca, avukatların genel bilgilendirme amaçlı yayın yapmaları sınırlanırken, reklam yasağını ihlal edenlere baro tarafından otomatik olarak disiplin soruşturması başlatılacak.

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Yeni yönetmelik, avukatların genel bilgileri paylaşarak iş temin etme girişimlerini sınırlıyor ve bu tür faaliyetlerde bulunanlara disiplin soruşturması açılmasını öngörüyor. Ayrıca, avukatlık bürolarının yapısı, stajyer avukatların tanımı ve mesleki iletişim araçlarının kullanımına dair kurallar da yeniden şekillendirildi.

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Barolar Birliği, reklam yasağının ihlali durumunda Baro Yönetim Kurulu tarafından kovuşturma başlatılmasına ve gerekli yaptırımların uygulanmasına olanak tanıyan düzenlemeleri hayata geçirdi.

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