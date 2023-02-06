6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da

Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da

Azerbaycan'dan gelen 370 kişilik deprem yardım ekibi Adana'ya ulaştı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:00
Takip Et

Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da

Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin etkilerini azaltmak için Türkiye’ye yardım eli uzattığı bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerine, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 370 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gitmek üzere Bakü’den yola çıkmıştı.

Azerbaycan'dan gelen 370 kişilik deprem yardım ekibinin Adana'ya ulaştığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.