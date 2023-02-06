﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da

İHA’nın haberine göre; Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin etkilerini azaltmak için Türkiye’ye yardım eli uzattığı bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerine, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 370 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gitmek üzere Bakü’den yola çıkmıştı.

Azerbaycan'dan gelen 370 kişilik deprem yardım ekibinin Adana'ya ulaştığı ifade edildi.