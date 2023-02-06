CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir: Ne su ne yemek, sadece arama kurtarma ekibi istiyoruz

CHP'li Tokdemir, 10 ilin etkilendiği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Artı TV yayınına katıldı.

CHP'li Tokdemir, "Büyük bir felaket. Bizim istediğimiz arama kurtarma ekibi. Ne su ne yemek istiyoruz. Arama kurtarmak ekibi istiyoruz. 10 bin civarında ev yerle bir. Arama kurtarma şu anda yok. Dünyanın neresinde varsa talep ediyoruz. İnsanlar göçüklerin altında. Aile fertlerim de var ama bütün Hataylılar benim kardeşim. Arama kurtarma ekibi istiyoruz. Başka da diyecek bir şeyim yok" dedi.

HATAY’DA SON DURUM

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay’ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.

Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.