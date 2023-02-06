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Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için seferber oldu. Belediye, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini paylaştı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:20
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Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi için seferber oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi için harekete geçti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında destek çalışmalarına başladı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini paylaştı. Yapılan açıklamada "Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini BELKO SOĞUK HAVA DEPOSU ve ANFA ŞEFLİKLERİNE iletebilirsiniz.

Başkent 153 hattımızdan evinizden alınmasını istediğiniz ürünleri bizlere bildirebilirsiniz." denildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin  sosyal medya paylaşımı şöyle: 

"Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini BELKO SOĞUK HAVA DEPOSU ve ANFA ŞEFLİKLERİNE iletebilirsiniz.

Başkent 153 hattımızdan evinizden alınmasını istediğiniz ürünleri bizlere bildirebilirsiniz.  

📞 153"

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