Fenerbahçe'de Süper Kupa'ya saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kafaları karıştırdı

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de Süper Kupa'ya saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kafaları karıştırdı
Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkacak Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

z-iuesyx-ke7ly9lwbcjja-001.webpFanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre İsmail Kartal üç günlük (Pazartesi Salı Çarşamba) sağlık raporu aldı.

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TFF’yi protesto etmek adına Süper Kupa’ya U19 ile çıkıp maç saatinde Samandıra’da antrenman yapacak olan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın idmana katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

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