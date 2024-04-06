Fenerbahçe'de Süper Kupa'ya saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kafaları karıştırdı

7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre İsmail Kartal üç günlük (Pazartesi Salı Çarşamba) sağlık raporu aldı.

TFF’yi protesto etmek adına Süper Kupa’ya U19 ile çıkıp maç saatinde Samandıra’da antrenman yapacak olan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın idmana katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.