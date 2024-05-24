Aziz Yıldırım aynada kimi gördüğünü açıkladı

Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un, "Şampiyonluk vaat etmiyorum, ben buradayken bizi şampiyon yapmayacaklar" şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, "O zaman neden aday oluyorsun" diye sordu.

Aziz Yıldırım, Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda basın mensuplarına seslendi.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz.

ALİ KOÇ'A SESLENDİ

Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz.

'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUZ

İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler.

Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz.

Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz.

AYNADA SENİ GÖRDÜM

Sen her şeyi yapmıyorsun, etmiyorsun ondan sonra diyorsun ki suç onda, suç bunda aynaya bak kendini göreceksin. Baktım aynaya, Ali Koç'u gördüm.