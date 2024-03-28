Aziz Yıldırım Galatasaray Fenerbahçe maçının sonucu açıkladı 'Net olarak söylüyorum'

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Aziz Yıldırım Galatasaray Fenerbahçe maçının sonucu açıkladı 'Net olarak söylüyorum'
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, ligde sezonun finali olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de sezonun finali olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı için tahmin yaptı.

Ligde şampiyonluk yarışı yapan iki takım sondan bir hafta önce Galatasaray'ın stadında karşı karşıya gelecek.

Ligde şu anda Galatasaray 30 maçta 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe ise 79 puanla ikinci sırada.

Aziz Yıldırım, Düzce'de katıldığı iftar programında derbiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu formu devam ettirirlerse (Fenerbahçe) Galatasaray'ı, Galatasaray'ın stadında yener ve şampiyon oluruz. Net olarak söylüyorum. Bunu herkes bilsin."

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