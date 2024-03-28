Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü

Kaynak: Patronlar Dünyası
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü
2020 yılında Türkiye'de faaliyetlerini durduran Forbes dergisinin haklarını Erden Timur aldı.

2020 yılında Türkiye’deki yayın hayatına son veren Amerikan iş ve ekonomi dergisi yeniden pazara girmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un sahibi olduğu TMR Yayıncılık Forbes dergisinin Türkiye haklarını satın aldı.

Derginin Medya Grup Başkanlığı’nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlenirken Forbes Türkiye’nin ilk sayısının haziranda çıkması bekleniyor

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FORBES DERGİSİ NEDİR?

Forbes, 1917’de kurulan ve 2014’ten itibaren Hong Kong merkezli Integrated Whale Media Investments tarafından yönetilen bir yayındır. New Jersey merkezli dergi, finans, pazarlama, iletişim, teknoloji gibi alanlarda içerikler sunmakla kalmayıp, teknoloji, bilim, siyaset ve hukuk gibi konularda da raporlar yayınlamaktadır.

Dergi, hazırladığı çeşitli sıralı listelerle de tanınmaktadır. Bu listeler arasında Amerika’nın En Zenginleri (Forbes 400), Dünyanın En Büyük Şirketleri (Forbes Global 2000) ve Dünyanın En Zengin İnsanları (World Billionaires) bulunmaktadır. Forbes, 27 farklı dilde yayın yapmakta ve 2005-2020 yılları arasında Türkiye’de de yayınlandı. Ülkemizde yayınlandığı sırada en önemli finans dergisi olarak kabul edilen Forbes özellikle hazırladığı en zenginler listesi ile herkesin ilgi odağı olmayı başardı.

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ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, Forbes’un Türkiye’nin En Zengin 100 İnsanı listesine 400 milyon dolarlık servetiyle girmeyi başardı. 1982 Mersin doğumlu olan Timur, Tarsus Amerikan Koleji’ndeki orta öğreniminin ardından, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra London School of Economics’te ekonomi eğitimi alan Timur, kariyerine Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. bünyesinde başladı

Erden Timur, 2010’da kendi şirketi olan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. bünyesinde Nef Gayrimenkul’ü hayata geçirdi. İstanbul başta olmak üzere, Bodrum ve Londra’da prestijli konut projelerine imza attı. Bu projelerde, kendine özgü foldhome ve foldoffice gibi yenilikçi konseptlerini hayata geçiren Timur, bu alanda patent sahibi oldu.

2022’de, Dursun Özbek’in Galatasaray Kulübü Başkanı olarak seçilmesiyle birlikte, Erden Timur da Galatasaray Sportif A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaya başladı.

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