Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek futbolcular belli oldu. Ünlü gazeteci isim isim saydı. Liste çok kabarık

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün yapılan açıklamada iki kulübün yanı sıra başkanlar Ertuğrul Doğan ve Ali Koç’un PFDK’ye sevk edildiği açıklandı.
Tüm futbolseverler olaylara karışan futbolcuların herhangi bir ceza alıp almayacağını tartışırken gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan bomba bir iddia geldi.
Sabuncuoğlu’nun haberine göre beşi Fenerbahçe’den futbolcu altı kişi PFDK’ye sevk edilecek.
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
Michy Batshuayi
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Emre Kartal
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